Экспорт в ЕС и США из портов Петербурга упал на 13% за два года

Также отмечается снижение доли России в импорте ЕС по газу с 36% до 21% и по нефти и нефтепродуктам с 28% до 21%.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил о снижении доли экспорта в страны Евросоюза и США через порты Петербурга и Ленобласти. За последние два года данная доля уменьшилась с 77% до 13%.

Решетников отметил, что западные рынки практически полностью были замещены восточными государствами и странами-партнёрами.

По данным Eurostat, российский экспорт в страны-члены Евросоюза за период с марта по декабрь 2022 года сократился на 53%. Также отмечается снижение доли России в импорте ЕС по газу с 36% до 21% и по нефти и нефтепродуктам с 28% до 21%.

Ранее Хуснуллин заявил, что первый этап КАД-2 в Петербурге можно построить за 3,5 года.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)