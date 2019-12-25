Сравниваются показатели в денежном выражении того же временного промежутка в 2019 году.

Экспорт российской нефти в Китай упал почти на 30% с начала 2020 года. Об этом свидетельствуют последние данные Федеральной таможенной службы.

Сравниваются показатели в денежном выражении того же временного промежутка в 2019 году. В физическом выражении снижение еще заметнее — 36% с начала года. В целом поставки из России в Китай уменьшились на 6,8%: с 4239,1 миллиона долларов до 3948,8 миллионов.

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