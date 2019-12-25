Экспорт российского вина в 2025 году вырос на 19 процентов

Больше всего вином из России интересуются в КНР, Казахстане и Турции.

Экспорт российского вина в прошлом полугодии увеличился на 19 процентов в стоимостном выражении год к году и составил 2,6 миллиона долларов. Соответствующее заявление журналистам сделал центр "Агроэкспорт" при министерству по сельскому хозяйству. Согласно сведениям от экспертов, за последние полгода текущего года экспорт данной продукции из РФ превысил 1,8 тысячи тонн.

В прошлом году за этот же период объем поставок составил более 1,5 тысячи тонн на сумму около 2,2 миллиона долларов. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года экспорт вырос на 16% в натуральном выражении и 19% - в стоимостном. пресс-служба "Агроэкспорта"

В топ-три крупнейших стран-импортеров российского вина в натуральном выражении входят Китай, Казахстан и Турция.

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