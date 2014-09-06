В Петербурге подготовили экспонаты для будущего Государственного музея спорта

Учреждение расположится в здании Комитета по физической культуре и спорту Петербурга на Миллионной улице.

В Северной столице происходит подготовка к открытию Государственного музея спорта. Для учреждения уже предоставлено свыше 2 тыс. экспонатов. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Мы рады, что эта идея уже имеет осязаемые параметры и приблизительные сроки реализации. Наш город славится спортивными традициями и успехами. Но в одном месте приобщиться к ним было раньше негде, а скоро такая точка появится. Антон Шантырь, председатель Комитета по физической культуре и спорту Петербурга

По словам директора музея, зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елены Истягиной-Елисеевой, учреждение займёт место в здании профильного ведомства на Миллионной улице. Поскольку здание является историческим объектом, организовать пространство было непростой задачей, добавила она.

Сроки открытия музея ещё официально не объявлены.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские археологи представят результаты проведённых в Пальмире раскопок.

Фото: Комитет по физической культуре и спорту