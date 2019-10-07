Прокуратура потребовала убрать вандальные надписи и сделать ремонт дачи-памятника в Пушкине

Здание находится в запущенном состоянии.

Строительная компания не смогла уберечь объект культурного наследия регионального значения "Дача Ф.М. Амброжевича" в Пушкине. Ситуацией заинтересовалась прокуратура Петербурга, сообщила пресс-служба ведомства.

Здание на Московском шоссе, 29 эксплуатировало ООО "Московское шоссе". Было установлено, что организация нарушила принятые на себя обязательства. Она должна была обеспечить консервацию объекта и провести противоаварийные работы.

Проверка показала, что часть фасада сильно пострадала от пожара, несущие конструкции ризалита обрушились, здание исписали вандалы, водоотводящие конструкции отсутствуют.

Организацию обязали устранить нарушения и привлечь виновных лиц к установленной законом ответственности.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что детский санаторий "Жемчужина" выплатит штраф за неисполнение требований КГИОП.

Фото: citywalls.com