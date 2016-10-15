Экспертный совет НПЦ "Технопарк Санкт-Петербурга" рассмотрел более 30 проектов БПЛА

Экспертный совет НПЦ рассмотрел более 30 проектов, из которых 28 были отобраны для резидентуры. Эти проекты включают разработку прототипов БПЛА, их конструктивной части, двигателей, систем управления и программного обеспечения.

Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик объявил о развитии проектов беспилотных летательных аппаратов в научно-производственном центре (НПЦ) БАС "Технопарк Санкт-Петербурга".

Экспертный совет НПЦ рассмотрел более 30 проектов, из которых 28 были отобраны для резидентуры. Эти проекты включают разработку прототипов БПЛА, их конструктивной части, двигателей, систем управления и программного обеспечения. Области применения дронов разнообразны: от мониторинга объектов до пожаротушения.

Соловейчик подчеркнул, что резиденты НПЦ БАС Технопарка смогут участвовать в конкурсах Фонда НТИ на получение грантов от 30 до 300 млн рублей. Это позволит им запустить собственное производство или разработку прототипов — как новых видов продукции, так и опытных образцов.

Резидентам НПЦ доступна вся инфраструктура Технопарка: они могут использовать технологические возможности инжиниринговых центров и услуги консультационных подразделений — Бизнес-инкубатора и Центра кластерного развития. В частности, они могут стать участниками акселерационной программы Бизнес-инкубатора Технопарка Ingria.Drone.

Ранее мы сообщили о том, что ночью 29 июля над Ленинградской областью уничтожены БПЛА.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)