Эксперты: жилье в Петербурге резко подорожало

Цены поднялись на на 8,5 тысячи рублей.

В пятницу, 18 октября, стало известно о том, что в Петербурге резко подорожало жилье. Об этом сообщают эксперты агентства Active.

По данным аналитиков, по итогам третьего квартала 2019-го квадратный метр петербургских новостроек подорожал на 8,5 тысяч рублей. Специалисты отмечают, что в среднем квадратный метр в Петербурге в настоящее время стоит 116,4 тысячи рублей.

Скорее всего это связано с сезонным оживлением рынка. Как правило, осенью проходит большинство сделок по приобретению жилья. Так что девелоперы просто реагируют на увеличение спроса со стороны покупателей сказано в сообщении

Также специалисты заявили, что чаще всего в Северной столице приобретают однокомнатные квартиры.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный пообещал рост зарплат петербуржцев на 10% ежегодно.

Фото:pixabay