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Эксперты: жилье в Петербурге резко подорожало
Сегодня, 12:27
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IRINA_CHALKINA

Эксперты: жилье в Петербурге резко подорожало

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Цены поднялись на на 8,5 тысячи рублей.

В пятницу, 18 октября, стало известно о том, что в Петербурге резко подорожало жилье.  Об этом сообщают эксперты агентства Active.

По данным аналитиков, по итогам третьего квартала 2019-го квадратный метр петербургских новостроек подорожал на 8,5 тысяч рублей. Специалисты отмечают, что в среднем квадратный метр в Петербурге в настоящее время стоит 116,4 тысячи рублей. 

Скорее всего это связано с сезонным оживлением рынка. Как правило, осенью проходит большинство сделок по приобретению жилья. Так что девелоперы просто реагируют на увеличение спроса со стороны покупателей

сказано в сообщении

Также специалисты заявили, что чаще всего в Северной столице приобретают однокомнатные квартиры.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный пообещал рост зарплат петербуржцев на 10% ежегодно.

Фото:pixabay

Теги: жилье в спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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