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Смольный пообещал рост зарплат петербуржцев на 10% ежегодно
Сегодня, 17:40
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IRINA_CHALKINA

Смольный пообещал рост зарплат петербуржцев на 10% ежегодно

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Доходы казны в 2020 году должны составить 664,7 млрд рублей.

В понедельник, в Смольном заявили о росте зарплат петербуржцев на 10% ежегодно. Об этом сообщил на заседании глава городского комитета финансов Алексей Корабельников.

Средняя заработная плата будет расти около 10% в год

заявил он

Власти Петербурга отметили, что средний "доход от трудовой деятельности" в городе в 2020 году составит около 60 тысяч рублей к 2020 году. Кроме того, в 2022 году петербуржцы будут получать до 72 тысяч рублей.

По данным аналитиков, доходы в казну Северной столицы в 2020 году составят  664,7 млрд рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный одобрил рост цен на проезд в 5 рублей в 2020 году.

Фото:pixabay

 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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