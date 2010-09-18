Эксперты: вторичный рынок жилья двух столиц "помолодел"

Половина квартир, продающихся в Петербурге и Москве, не старше 10 лет.

Аналитики компании "Метр квадратный", входящей в Группу ВТБ, отмечают, что половина квартир, выставленных на продажу вторичного рынка Москвы и Петербурга, располагаются в домах, построенных после 2010 года. Обновляя жилье за счет новостроек, жители двух столиц сокращают таким образом долю квартир советских годов постройки в общем объеме продаж.

Изучив данные, эксперты пришли к выводу, что жители мегаполисов активно улучшают свои жилищные условия, приобретая в недвижимость с помощью льготной ипотеки. Кроме того, важным фактором является высокая доля инвестиционной недвижимости, характерная для рынка двух столиц.

Бум строительства в России начался с середины 1950-х годов, когда начали развивать типовое панельное жилье. До конца 1980-х возводили малоэтажные дома, а в 1990-е начался резкий спад. Строительство многоэтажек начали в 2000-х. Таким образом, более трех четвертей "вторичных" квартир в Москве расположены в домах, построенных после 1989 года. 17% предложений квартир домов "индустриального домостроения" (1955–1989). 6% предложений приходится на квартиры в домах более ранних годов постройки.

В Петербурге заметили аналогичную ситуацию: 13% предложений в домах, построенных до 1955 года, на жилой фонд 1955–1989 годов приходится 18% в объеме продаж, а около 70% построены уже в современной России.

Эксперты уточняют, что, несмотря на устойчивую ассоциацию вторичного рынка с "панельками" и "хрущевками", значительная часть новых предложений "омолодилась".

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Фото: Piter.TV