Стало известно, кто из петербуржцев чаще всего заказывает еду на дом

В их числе офисные сотрудники и "удаленщики".

Сервисами доставки продуктов еды на дом чаще всего пользуются сотрудники, работающие в офисе и на удаленке. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного службой hh.ru.

Еду и продукты на дом заказывают более 40% опрощенных. Что касается конкретных профессий, то больше всего не любят готовить дома представители сферы искусства и масс-медиа, маркетологи и PR-специалисты (57%), а также работники ресторанно-гостиничного бизнеса (56%).

При этом значительная часть респондентов, напротив, никогда не пользовалась сервисами по доставке готовых блюд и пока не планирует. Среди таких людей больше всех строителей (45%) и представителей высшего менеджмента (43%).

Опрошенных женщин чаще устраивает качество еды на заказ, чем мужчин. И в целом оказалось, чем старше респонденты, тем больше у них есть претензий к еде на вынос.

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Фото: pexels.com