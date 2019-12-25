Стало известно, кто из петербуржцев чаще всего заказывает еду на дом

Сервисами доставки продуктов еды на дом чаще всего пользуются сотрудники, работающие в офисе и на удаленке. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного службой hh.ru.
Еду и продукты на дом заказывают более 40% опрощенных. Что касается конкретных профессий, то больше всего не любят готовить дома представители сферы искусства и масс-медиа, маркетологи и PR-специалисты (57%), а также работники ресторанно-гостиничного бизнеса (56%).
При этом значительная часть респондентов, напротив, никогда не пользовалась сервисами по доставке готовых блюд и пока не планирует. Среди таких людей больше всех строителей (45%) и представителей высшего менеджмента (43%).
Опрошенных женщин чаще устраивает качество еды на заказ, чем мужчин. И в целом оказалось, чем старше респонденты, тем больше у них есть претензий к еде на вынос.
Ранее россияне рассказали, чего не хватает школьной столовой.
Фото: pexels.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все