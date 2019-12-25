Эксперты выяснили, какие сериалы смотрят петербуржцы на карантине

Больше всего жителям Северной столицы приглянулись "Друзья" и "Содержанки".

В понедельник, 9 ноября, аналитики "МегаФона" изучили трафик собственного телевидения с начала 2020 года и назвали сериалы и фильмы, которым петербуржцы отдают предпочтение.

Так, горожане вспомнили про старый американский ситком "Друзья" и относительно новый российский сериал "Содержанки". Суммарно они набрали почти 300 тысяч просмотров. Также петербуржцы смотрели много комедий (1,5 миллиона раз) и драм (1,3 миллиона просмотров). Если говорить про полнометражные фильмы, то предпочтение отдают зарубежным кинолентам. Например, фильмы "Достать ножи", "Джокер" и "Джентельмены".

У людей появилось время на просмотр любимых фильмов и сериалов. Так, за 9 месяцев этого года число пользователей сервиса выросло больше чем на 20% и достигло в регионе свыше 250 тысяч человек подвел итог директор отделения компании в регионе Владимир Бакалов.

Аналитики также упомянули, что вырос интерес и к спортивным каналам. По всей видимости потому, что после снятия ряда ограничений, футбольный сезон возобновили: проходят матчи финальной части Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Ранее мы писали, что телеканал CW показал трейлер финального эпизода сериала "Сверхъестественное".

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