Телеканал CW показал трейлер финального эпизода сериала "Сверхъестественное"

Премьера состоится 19 ноября, серия будет длиться два часа.

Телеканал CW выпустил расширенный трейлер финального эпизода сериала "Сверхъестественное". Премьера состоится 19 ноября. Серия будет длиться два часа.

В трейлере перечислены события, которые произошли с братьями Винчестер за 15 сезонов. Пользователям интернета показали самые ранние эпизоды, кадры со съемочной площадки и фрагменты интервью с актерами. Таким образом создатели сериала хотели поблагодарить фанатов за участие в захватывающем путешествии длиною в 15 лет.

В специальный выпуск сериала под названием "Сверхъестественное: долгая дорога домой" вошли интервью с исполнителями главных ролей Джаредом Падалеки и Дженсеном Эклсом. Кроме того, зрителям покажут интервью с актерами Мишей Коллинзом и Александром Калвертом, а также создателем Эриком Крипке и исполнительными продюсерами Робертом Сингером и Эндрю Даббом.

Подробностей о последнем сезоне сериала пока немного. Известно лишь то, что финал, скорее всего, начнется с того места, где братья Винчестеры идут сражаться с Богом.

Премьера первого сезона американского фэнтези-шоу состоялась 13 сентября 2005 года. За 15 лет сериал получил награды на 14 премиях в области телевидения. На основе сериала была написана серия романов, которая выходила с 2007 по 2013 гг.

Ранее мы писали, что цифровая версия фильма Нолана "Довод" вскоре появится в сети.

Видео: YouTube / The CW Network