Эксперты выяснили, из чего сделана вареная колбаса, которая представлена на петербургских прилавках

В некоторых образцах была занижена массовая доля белка или слишком много жира.

В четверг, 30 января, стало известно о том, какую "Докторскую" колбасу едят петербуржцы. Соответствующую проверку провел "Общественный контроль".

По данным общественников, в колбасе, сделанной якобы по ГОСТу, нашли ряд веществ, не присущих этому продукту. В "Докторской" колбасе обнаружили соевый изолят и ферментированный рис, манную крупу и загуститель камедь, каррагинан и коллагеновый животный белок, клетчатку, хрящи и целлюлозу. Нарушения зафиксированы в колбасе "Докторская" от "Дымовское колбасное производство", "Докторская" от "МПК "Атяшевский", "Докторская" от "МДБ".

Эксперты отметили, что с каждым годом в Петербурге совершенствуется уровень фальсификации.

Ранее мы сообщали о том, что McDonald"s отменил акцию с бургерами по 3 рубля из-за коронавируса.

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