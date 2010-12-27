Эксперты: в Петербурге дешевеют поддержанные автомобили

Средняя стоимость б/у автомобиля сейчас составляет 417 тысяч рублей.

В среду, 9 октября. стало известно о том, что в Северной столице падает цена на поддержанные автомобили. Об этом сообщает Gazeta.SPb.

Средняя стоимость б/у автомобиля упала до 417 тысяч рублей, что на 0,2% меньше чем в прошлом году. По данным экспертов, по России лидером спроса остается Lada. В Северной столице предпочитают Ford. Аналитики связывают популярность этой марки с закрытием завода весной 2019.

Также в рейтинг самых популярных поддержанных автомобилей попали Volkswagen, Chevrolet и Hyundai.

Ранее мы сообщали о том, что в ЗакСе приняли поправки в бюджет на 2019 год.

Фото:pixabay



