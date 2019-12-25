Эксперты спрогнозировали явку на голосование по поправкам в Конституцию

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" спрогнозировали явку на голосование по поправкам в Конституцию РФ. Она составит около 54%.
Прогноз практически совпал с тем, что представил ВЦИОМ. По их версии, явка достигнет 53%. Показатель близок к тому, что был в 1993-м году. Тогда свой голос отдали 54,7% граждан.
Сложно ожидать от электората большего рвения в голосовании по поправкам, чем в голосовании за целиком новую Конституцию. <...> Превзойти результат 93-го года с поправками, да еще и на фоне инерционной боязни коронавируса – действительно хороший результат.
отметили специалисты.
Известно, что на данный момент явка в России составляет 28,4%.
Фото: Piter.TV
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