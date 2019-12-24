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Эксперты сообщили о 60% контрафакта в "островных" киосках в ТЦ

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Аналитики изучили ассортимент островных магазинов в местных ТЦ.

Эксперты сообщили о 60% контрафакта в "островных" киосках в ТЦ. Общий ежегодный товарооборот в подобных точках продаж достигает 25 млрд рублей. Об этом сообщили  в "Коммерсанте". Издание ссылается на результаты исследования BrandMonitor.

В большинстве речь идет о детских игрушках, аксессуарах для электроники, сумках и рюкзаках. По результатам проверок 55% продавцов признались, что не знают, запрещена ли реализация конфиската в России. Еще 35% остались уверены, что подобная торговля легальна.

Товары в "островных киосках" приобретают 13% опрошенных, из них 60% делают это перед Новым годом и Рождеством, а также другими праздниками.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Софийской нашли залежи "Кока-Колы".

Теги: киоски, контрафакт, торговый центр
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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