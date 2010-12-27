На Софийской нашли залежи "Кока-Колы"

Банки оказались не пустые.

Жители Софийской улицы обнаружили огромный склад "Кока-Колы" и сообщили об этом в группу "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное".

Целая куча банок, наполненных газированным напитком, находится где-то в районе Софийской улицы. На фото видно, что банки не открыты и не деформированы.

Некоторые пользователи интернета предположили, что на помойку выбросили просрочку или контрафакт. Другие попросили точный адрес, где можно найти залежи. Третьи назвали это знаком приближающего Нового года. "Праздник к нам приходит…" – написали они.

Ранее мы писали, что в заброшенном детском саду на Петроградке найдены документы с данными детей.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное