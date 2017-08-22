Эксперты считают фальшивым видеообращение сургутского террориста

В Сети появилась видеозапись, на которой некто в маске обещает совершить атаку

В Сети было распространено видео, на котором неизвестный мужчина в маске рассказывает, что собирается совершить террористический акт в Сургуте. Рядом с ним при этом лежит топор. Видео распространил один из арабоязычных каналов, который принадлежит (признанной запрещенной на территории РФ террористической группировки) ИГИЛ.

На видео мужчина по имени Масауд аль-Сургути на фоне символики ИГ присягает на верность лидеру группировки Абу Бакру аль-Багдади и призывает своих «братьев» к преступной деятельности.

Эксперты считают, что это видео едва ли подлинное, и скорее всего оно было сделано силами самого телеканала.

Напомним, 19 августа 2017 года 19-летний молодой человек, который жил в Сургуте и работал там охранником, выбежал на улицу и ранил ножом 7 человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в больнице. Самого преступника во время погони сотрудник полиции убил выстрелом в спину.

Видео: запись с камер наблюдения, youtube