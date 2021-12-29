Эксперты считают, что российский аналог SWIFT справится только с внутренними операциями

При этом отмечается, что немедленного финансового коллапса отключение SWIFT в России не вызовет.

Эксперты Institute of International Finance (IIF) считают, что российский аналог SWIFT не готов к грузу задач в случае санкций. Речь идет про ситему финансовых сообщений Банка России (СПФС). Об этом пишет "Коммерсант".

По словам экспертов, основной проблемой является ограниченность возможностей для проведения трансграничных операций. При этом система не даст необходимого международного охвата даже в связке с китайской системой SNAPS.

Сейчас в СПФС зарегистрировано около 400 финансовых учреждений. Специалисты в IIF считают, что в случае отключения России от SWIFT в стране не случится немедленного финансового коллапса.

При этом сомнения вызывает все то, что касается международных операций. К СФПС присоединились в настоящий момент не все иностранные банки, которые работают в России. Карту "Мир" принимают в Турции и некоторых странах СНГ, но в целом ее проникновение за рубежом незначительно.

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