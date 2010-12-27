Эксперты развенчали пессимистичный прогноз Bloomberg по курсу рубля

К концу года курс может достигнуть 65 рублей за доллар.

Агентство Bloomberg на результатах опроса аналитиков пришла к выводу, что к концу 2019 года курс рубля не превысит 65 рублей за доллар. Однако, специалист компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин считает, что прогноз куда более оптимистичный. Мнением стратега поделилось ФБА "Экономика Сегодня".

Эксперт замечает, что снижение ставки не должно приводить к ослаблению рубля, так как игроки рынка ожидают этого. наоборот, национальная валюта от этого только укрепит позицию. Банкиры активизируют механизм Carry trade. К тому же, уровень инфляции гораздо ниже, чем изначально предполагалось.

Все это провоцирует рост чистых цен российских ОФЗ и укрепление рубля. Мы видим самоподдерживающийся механизм, когда ОФЗ растет в цене - укрепляется рубль, игроки рынка видят, что это происходит при укреплении рубля и еще больше покупают ОФЗ. Все это оборачивается еще большим укреплением рубля объясняет аналитик

К концу 2019 года рубль может остаться на платке в 64-65 рублей. Отклонения, связанные со спросом ОФЗ, возможны до 60 рублей за доллар.

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Фото: Piter.tv