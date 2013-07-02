Эксперт рассказал, почему ремонт Биржевого моста неизбежен

По словам Попова, из крупных мостовых сооружений на Большой и Малой Неве Биржевой мост последний, у которого не осуществлена замена разводного механизма

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, что за 60 лет работы Биржевого моста само мостовое сооружение изрядно поизносилось, поэтому его ремонт неизбежен. Об этом сообщают "Невские новости".

По словам Попова, из крупных мостовых сооружений на Большой и Малой Неве Биржевой мост последний, у которого не осуществлена замена разводного механизма. Тем более новые гидравлические механизмы надежнее прежних.

Поэтому отказаться от этой реконструкции невозможно. - рассказал Дмитрий Попов.

Напомним, что в пятницу, 8 октября, начался ремонт Биржевого моста. Проезд по набережным на Васильевском острове изменился, поэтому водителям нужно быть внимательным перед составлением маршрута.

Ранее на петербургской дамбе с 11 октября попеременно перекроют полосы движения.

Фото: ВКонтакте / CПб ГБУ "Мостотрест"

