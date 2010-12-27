Эксперты рассказали об официальном мяче "Uniforia" для Евро-2020

Мяч разработан компанией Adidas.

В пятницу, 15 ноября, стало известно, каким мячом будут играть футболисты на Евро-2020. Об этом сообщают "Санкт-Петербургские ведомости".

Мяч разработан компанией Adidas. Его назвали Uniforia — это производное от слов "единство" и "эйфория". По словам проектировщиков, при создании они вложили в дизайн "дух улиц".

"При работе над официальным мячом мы всегда стремимся отразить культуру; понять дух улиц, чтобы с гордостью продемонстрировать его на стадионе", —сказано в сообщении.

При этом дизайнеры вдохновились тем, что чемпионат Европы впервые в истории примут сразу несколько стран. Например, черные размытые полосы на мече олицетворяют размытие границ при Евро-2020. При этом яркии линии это отсылка к странам, которые примут турнир.

Ранее мы сообщали о том, что Черышев и Головин не появятся в команде сборной в матче против Бельгии.

Фото:addidas