В опросе и исследовании приняли участие 1,6 тысячи человек.

Эксперты рассказали о привычке россиян, которая отличает богатых от бедных. О ней сказано в исследовании центра НАФИ.

Оказалось, что чаще прослеживается взаимосвязь между богатством и сберегательным поведением. Оно заключается в том, что при получении дохода человек сразу откладывает определённую сумму, а остальное тратит на свои нужды. Так, согласно опросу, поступает только часть жителей России.

Почти 39% поступают наоборот — откладывают оставшуюся после трат сумму. А у 43% респондентов, по их признанию, совсем не остаётся никаких накоплений, так как они тратят весь полученный доход.

В опросе и исследовании приняли участие 1,6 тысячи человек из 136 городов в 50 субъектах страны. Возраст опрошенных - от 18 лет.

Ранее мы рассказывали, что петербуржцы в самоизоляции стали больше тратить на книги и обучение.