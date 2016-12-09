Россияне научились "обходить" закон о банкротстве без материальных потерь

Эксперты рассказали о "подводных камнях" нового закона о банкротстве россиян.

Как сообщает ФБА “Экономика сегодня”, число потенциальных банкротов среди россиян достигло отметки в восемь миллионов. Эксперты считают, что согласно такой статистике, закону о банкротстве необходимы доработки.

Доцент кафедры банковского бизнеса Международного банковского института Давид Тереладзе считает, что несовершенство механизма приведет к тому, что население научится накапливать долги и не отдавать их.

Специалист отмечает, что сейчас можно легко скрыть собственные финансовые активы, хотя процесс банкротства физического лица предусматривает реализацию его имущества. В этом случае собственность можно не потерять, например, переписав его на родственников. Этой лазейкой в законе часто пользуются люди, которые набирают кредитов у банков и не планируют их отдавать.

По подсчетам Объединенного кредитного бюро, за первое полугодие 2017 года около 660 тысяч человек не вносили оплату в течение трех месяцев с момента получения кредита. В среднем, потенциальные банкроты должны банку 1,4 млн. рублей, в то время как заемщики - всего 93 тысячи.

Напомним, что закон о банкротстве физических лиц вступил в силу с 2015 года. Любой гражданин, у которого долг более 500 тысяч рублей может обратиться в суд, ради признания его несостоятельности. Его счета блокируют, имущество продается, кроме личных вещей и единственного жилья. Через полгода человек официально освобождается от всех выплат по кредиту.

Общая задолженность россиян по кредитам составляет более 10,8 триллиона рублей. Такая ситуация заставит банки повысить ставочные риски и тогда выплаты станут дороже для всех клиентов.