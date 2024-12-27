Эксперты рассказали, нужен ли будет россиянам iPhone в 2025 году

Кирилл Ситнов оценил будущее в России для компании Apple.

Технологическая компания Apple продолжает массово удалять VPN-приложения из российского сегмента App Store. Это происходит потому, что данные сервисы позволяют обходить блокировки и заходить на запрещенные федеральными властями страны сайты. В предприятии уверяют, что удаление связано с требованием Москвы. Однако, на текущий момент из сервиса App Store удалены и приложения многих отечественных банков. В интервью ведущей телеканала "360.ru" реподаватель программирования и IT-специалист Кирилл Ситнов ответил на вопрос о том, станет ли iPhone бесполезен для россиян и будут ли существовать какие-то аналоги. Эксперт напомнил зрителям программы о том, что весной текущего года на территории Европейского союза компания Apple уже разрешила устанавливать сторонние приложения на iPhone.

Возможно, рано или поздно, Apple разрешит использовать сервис по установке приложений по типу того же RuStore. В результате появиться могут и приложения отечественных банков. Есть информация и о платежной системе МИР, ее проводить оплату предполагается не через NFC, а через Bluetooth. Кирилл Ситнов, эксперт

Кирилл Ситнов отметил, что пока неясно, даст ли разрешение руководство Apple на такие установки в России. Альтернативную платежную систему корпорация пока еще не разрешила на своей операционной платформе. В результате специалисты из Android понемногу начинают копировать модель Apple. Свежие операционные системы Android занимаются ограничением установки приложений из альтернативных источников.

Хотя лицензионные магазины, такие как RuStore, не блокируются. Кирилл Ситнов, эксперт

В отношении приложений с VPN, аналитик добавил, что пользователи из России все еще могут найти рабочие сервисы этой направленности. Он напомнил, что Роскомнадзор обещал за использование таких сервисов не штрафовать пользователей.

Эксперт поддержал идею штрафов за использование VPN.

Фото и видео: 360.ru