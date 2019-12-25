Эксперты рассказали, где продаются самые дорогие комнаты в Петербурге

Все объекты находятся в Петроградском районе.

Эксперты агентства недвижимости "Доли.ру" рассказали, где продаются самые дорогие комнаты в Петербурге. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщили в пресс-службе агентства.

В настоящий момент в Северной столице продаются 20 комнат, стоимость которых выше 7 млн. рублей, 14 из них можно купить в Петроградском районе.

Так, самая дорогая комната на июнь этого года продаётся на улице Куйбышева. Петербуржцы смогут приобрести её за 8,2 млн. рублей, а площадь самого объекта составляет 42 кв.м. На втором месте располагается комната, которая также находится на улице Куйбышева. Она продается за 8,1 млн.рублей за 23 кв.м. И на третьем месте находится комната на улице Куйбышева за 7,9 млн. рублей. Площадь объекта составляет 22,9 кв.м.

Ранее мы писали, что в Петербурге самая дешёвая комната у метро продаётся за 1,3 млн. рублей.

Фото: Piter.tv