Эксперты рассекретили состав магазинного оливье с кишечной палочкой

Эксперты советуют делать новогодний салат дома, а не брать его в магазинах.

Петербургский "Общественный контроль" проверил десять образцов магазинного оливье. Специалисты проанализировали образцы и поняли, что требованиям безопасности и качества соответствуют только два новогодних салата. Об этом сообщили в пресс-службе организации 23 декабря.

В большинстве образцом эксперты нашли кишечную палочку. Предположительно, это произошло из-за того, что салаты готовились грязными руками. В оливье из магазинов обнаружено чрезмерно большое количество дрожжей, мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, а также плесень. Многие из образцов на вкус оказались кислыми. В этом виноват некачественный майонез, которым заправили оливье.

В "Общественном контроле" добавили, что многие продавцы неверно маркируют продукт. Они не указывают правильный состав салата или даже дату изготовления.

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Фото: Piter.tv

