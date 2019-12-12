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Исследование: В каждой шестой семье в России стали питаться хуже

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Результаты исследования Росстата приводят на сайте РБК.

Согласно опубликованному опросу населения, в 16,1% опрошенных семей рассказали об ухудшении ситуации с питанием. С этим сталкиваются неполные или многодетные семьи. Кроме того, в похожем положении оказываются семьи, состоящие их граждан песионного возраста.

При этом в домохозяйствах еще сообщили, что их питание не изменилось (71,3%  респондентов)  или даже улучшилось (12% участников). О нехватке продовольствия заявили 4,6% семей.

Ранее мы сообщали о том, что ингредиенты для оливье в РФ подорожали на 4,6%.

Видео: YouTube / FoodLove

Теги: питание, россия, росстат
Категории: Лента новостей, Новости России,

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