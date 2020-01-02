Ингредиенты для оливье подорожали на 4,6%

Аналитики сравнили стоимость на продукты в 208 и 2019 годах.

Росстат: за год ингредиенты для оливье подорожали в среднем на 4,6%. На данный момент четыре порции новогоднего салата обойдутся потребителю в 340 рублей в среднем по стране. В 2018 году стоимость достигала 325 рублей.

Больше всего возросла цена на репчатый лук (на 10% - до 25 рублей за килограмм). Вареная колбаса подросла на 6% ( до 396 рублей за кг), горошек и огурцы - также на 6% (до 164 рублей за кг). Майонез можно купить за 176 рублей за кг, рост цены составил 3%. Яйца подорожали всего на 1%. За год на 11% подешевела морковь и картофель - на 3%

Ранее Piter.tv писал о том, что россияне потратят на новогодний ужин 10 тысяч рублей.