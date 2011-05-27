Эксперты прокомментировали статью Владимира Путина о единстве народов России и Украины

Президент России Владимир Путин опубликовал обещанную статью, в которой написал, что русские и украинцы – один народ. Статья является кратким очерком истории восточных славян от Древней Руси до наших дней. Содержание написанного прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".
По словам экспертов, президент подчеркивает, что современная Украина – детище советской эпохи и создана большевиками за счет территорий исторической России.
РФ признала новые геополитические реалии, и не просто признала, а многое сделала для независимости Украины, в частности, только за счет низких цен на газ в 1991-2013 гг. субсидировала Украину на более чем $82 млрд. По мнению Владимира Путина, Россия и Украина должны быть ближайшими партнерами, подобно Австрии и Германии или США и Канаде. Однако Запад постарался превратить Украину в "анти-Россию".
высказался эксперт
По мнению авторов Telegram-канала, Владимир Путин оценивает проект как "опасный прежде всего для самой Украины" и заявляет, что страна открыта для диалога.
Однако нам важно понимать, что партнер отстаивает свои интересы, а не обслуживает чужие.
уточнил эксперт
Ранее мы писали, что Лукашенко заявил об угрозе "индивидуального террора".
Фото: pixabay
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