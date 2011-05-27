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Эксперты прокомментировали статью Владимира Путина о единстве народов России и Украины
Вчера, 15:00
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Эксперты прокомментировали статью Владимира Путина о единстве народов России и Украины

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В своей статье президент России отмечает, что современная Украина является детищем советской эпохи, однако РФ принимает новые геополитические реалии.

Президент России Владимир Путин опубликовал обещанную статью, в которой написал, что русские и украинцы – один народ. Статья является кратким очерком истории восточных славян от Древней Руси до наших дней. Содержание написанного прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер"

По словам экспертов, президент подчеркивает, что современная Украина – детище советской эпохи и создана большевиками за счет территорий исторической России. 

РФ признала новые геополитические реалии, и не просто признала, а многое сделала для независимости Украины, в частности, только за счет низких цен на газ в 1991-2013 гг. субсидировала Украину на более чем $82 млрд. По мнению Владимира Путина, Россия и Украина должны быть ближайшими партнерами, подобно Австрии и Германии или США и Канаде. Однако Запад постарался превратить Украину в "анти-Россию".

высказался эксперт

По мнению авторов Telegram-канала, Владимир Путин оценивает проект как "опасный прежде всего для самой Украины" и заявляет, что страна открыта для диалога.  

Однако нам важно понимать, что партнер отстаивает свои интересы, а не обслуживает чужие.

уточнил эксперт

Ранее мы писали, что Лукашенко заявил об угрозе "индивидуального террора".

Фото: pixabay

Теги: владимир путин, россия и украина
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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