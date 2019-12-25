Эксперт прокомментировали предложение Минтранспорта РФ разрешить транзит санкционного продовольствия

Это могло бы поднять объем доставок.

В Минтранспорта РФ предложили разрешить транзит санкционного продовольствия через три порта. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что географические положение России позволяет ей с выгодой для себя заниматься логистикой между Западом и Востоком.

Речь идет о Большом порте в Петербурге, порте Восточный в Приморском крае и порте Владивостока. По мнению чиновников, рост доставок в связи с этим вырастет на 14%.

Мера позволит загрузить не только эти три порта, но и увеличить доставки по железной дороге. Последнее особенно актуально в свете нового пессимистичного прогноза РЖД: запланированный компанией уровень перевозок на 2020-21 гг. будет достигнут лишь в 2025 году. Так что лишней работа для отечественных перевозчиков явно не будет. отметили эксперты.

Кроме того, грузы с санкционной продукцией оборудованы навигационными пломбами. Благодаря этому угрозы для реализации продуктового эмбарго нет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сотрудники Россельхознадзора сожгли 44 кг сыра из Евросоюза.

Фото: Bin im Garten / Википедия