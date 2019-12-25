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Эксперты прокомментировали новое ограничение на въезд в Республику Беларусь
Сегодня, 16:13
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nadezhda_sib

Эксперты прокомментировали новое ограничение на въезд в Республику Беларусь

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Пункт пропуска в аэропорту работает без ограничений.

Пограничный комитет Белоруссии опубликовал информацию о том, что Республика временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска. Причем ограничение касается отдельных физических лиц из Украины, Польши, Литвы и Латвии. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что новое правило на самом деле может быть связано не с коронавирусом.

Какие именно физические лица имеются в виду ― не сообщается. Эксперты отметили, что, если бы дело было действительно в COVID-19, то ограничение было бы для всех, так как все равны перед вирусной инфекцией. В данном случае это наводит на мысли, что власти опасаются приезда в страну "опасных врагов". 

Фото: gpk.gov.by

Теги: въезд в страну, границы, республика беларусь
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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