Эксперты прокомментировали новое ограничение на въезд в Республику Беларусь

Пункт пропуска в аэропорту работает без ограничений.

Пограничный комитет Белоруссии опубликовал информацию о том, что Республика временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска. Причем ограничение касается отдельных физических лиц из Украины, Польши, Литвы и Латвии. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что новое правило на самом деле может быть связано не с коронавирусом.

Какие именно физические лица имеются в виду ― не сообщается. Эксперты отметили, что, если бы дело было действительно в COVID-19, то ограничение было бы для всех, так как все равны перед вирусной инфекцией. В данном случае это наводит на мысли, что власти опасаются приезда в страну "опасных врагов".

Фото: gpk.gov.by