Эксперты признали реку Каменку экстремально загрязнённой

В понедельник, 10 октября, стало известно о том, что специалисты признали реку Каменку экстремально загрязненной. Об этом сообщает пресс-служба Росгидромета.
Как оказалось, в водоеме значительно превышено содержание марганца и аммонийного азота. Кроме того, пробы воды показали, что в реке Каменка превышено значение растворённого кислорода.
По словам специалистов, концентрация органических веществ превышена в 4 раза. Аналогичная ситуация наблюдается и в реке Охта. Кроме того, в реке Волхов норматив превышен в 3,5 раза.
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Фото:pixabay
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