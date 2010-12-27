Эксперты признали реку Каменку экстремально загрязнённой

Значительно превышено содержание марганца и аммонийного азота.

В понедельник, 10 октября, стало известно о том, что специалисты признали реку Каменку экстремально загрязненной. Об этом сообщает пресс-служба Росгидромета.

Как оказалось, в водоеме значительно превышено содержание марганца и аммонийного азота. Кроме того, пробы воды показали, что в реке Каменка превышено значение растворённого кислорода.

По словам специалистов, концентрация органических веществ превышена в 4 раза. Аналогичная ситуация наблюдается и в реке Охта. Кроме того, в реке Волхов норматив превышен в 3,5 раза.

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