Эксперты предупредили о маскирующихся под популярные бренды мошенниках

Сервис выявления угроз Ethic на днях выявил 192 таких домена.

Эксперты зафиксировали в рунете массовую регистрацию доменных имен с названиями известных брендов, которые мошенники могут использовать для создания вредоносных рассылок или фишинговых сайтов. Об этом сообщил "Коммерасантъ" со ссылкой на компанию Infosecurity a Softline company

На данный момент регистрируется большое количество доменов с окончанием off, их могут использовать для распродаж. Например, это сайты rosneft-off.ru, citilink-off.ru, familiya-off.ru, detskiy-mir-off.ru. Сервис выявления угроз Ethic на днях выявил 192 таких домена. Почти все сервера находятся на площадях компании Ispiria из Белиза. Компания нередко используется для хостинга вредоносных сайтов.

Эксперты уверены, что со временем владелец начнет монетезировать домены для накрутки трафика , создания фишинговых рассылок и сайтов.

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