Эксперты предсказали уверенную победу "Зенита" в последнем матче сезона

Свой последний матч сезона сине-бело-голубые проведут против "СКА-Хабаровск", который занимает последнее место в турнирной таблице.

Матч против хабаровчан, который состоится 13 мая в 14:00 МСК, для подопечных Роберто Манчини, по сути, уже ничего не будет решать. Ниже пятой строчки "Зенит" уже не опустится, а чтобы обойти в турнирной таблице "Краснодар", потребуется домашнее поражение "быков" в матче с "Рубином", в которое с трудом верится.

По мнению экспертов авторитетного сайта прогнозов vseprosport.ru в заключительном матче сезона 2018/2019 сине-бело-голубые порадуют своих болельщиков крупной победой. Специалисты сайта советуют сыграть победу хозяев "Крестовского" с форой (-2) гола.

Напомним, что "Зенит" потерял шансы сыграть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Это будет второй сезон подряд для команды без главного европейского турнира.

Ранее мы писали, что стало известно, кто возглавит "Зенит" в случае ухода Манчини. Новым наставником сине-бело-голубых может стать Синиша Михайлович.

Фото: fc-zenit.ru