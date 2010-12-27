Эксперты предсказали рост социальных протестов в России

Проблемы возникнут из-за растущего недовольства социальным и экономическим положением россиян.

Эксперты предсказали рост социальных протестов и их политизацию в России. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на Агентство политических и экономических коммуникаций. По мнению специалистов, главной причиной станет неудовлетворенность людей своим экономическим положением. Аналитики полагают, что в митингу будут все чаще включаться обычные граждане, далекие от политики.

Люди мало интересуются политикой, но чувствуют дыру в бюджете, это и рождает недовольство, а далее протест. Если народ не начнет богатеть, то протест будет нарастать. Политизироваться же он может, если у протеста будут лидеры комментируют эксперты

Однако протесты против пенсионной реформы в России оказались гораздо слабее, чем ожидалось. Самыми масштабными акциями стали те, в которых к социальным проблемам подключались экологические риски. Примером подобного события можно считать акции против мусорной реформы. С ее развитием деятельность активистов также будет расширяться. Еще одним подобным примером экономисты считают акции против мусорного полигона в Шиесе оказались поддержаны не только на Севере, но и в Москве и Петербурге.

Ранее Piter.tv писал о том, что жители Центрального района протестуют против строительства судебного квартала.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

