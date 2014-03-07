Эксперты предположили, какие контрсанкции может ввести Россия

Прежде всего Россия закрыла свое воздушное пространство для европейских самолетов.

Западные страны и США ввели многочисленные санкции против России. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" предположили, какими контрсанкциями могут ответить в ЕС.

Эксперты отметили, что Россия решила не спешить с ответом, однако масштабы, по всей видимости, обещают быть беспрецедентными. Ситуацию можно охарактеризовать как "торговую войну со стороны Запада".

Россия уже закрыла небо для стран, которые сделали то же самое в отношении нее. По словам экспертов, наиболее существенный результат могут дать экспортные ограничения, касающиеся энергоресурсов и цветных металлов: нефти, газа, алюминия и титана. Запрет на экспорт титана мог бы быть серьезным ответом, так как изделия из этого металла, применяемые в авиационной промышленности, производятся только в России.

Приостановка подачи газа привела бы к коллапсу энергетической системы Евросоюза. Вероятные последствия уже можно было увидеть осенью 2021 года, когда цена на газ поднялась до 1500 долларов за 1000 кубометров. При этом для некоторых стран стоило бы сделать исключение.

Ранее Piter.tv рассказывал, какие ограничения по денежным операциям могут коснуться клиентов российских банков.

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