Банки и санкции: какие ограничения по денежным операциям могут коснуться клиентов

После начала военных действий на Украине некоторые российские банки попали под ряд санкций со стороны европейских стран и США. Piter.tv рассказывает, что теперь не смогут делать клиенты банков и какие действия лучше предпринять, чтобы не остаться с заблокированными денежными счетами.

24 февраля Министерство финансов США ввело масштабные экономические санкции против следующего ряда банков: ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и ФК "Открытие". Они попали в черный список SDN. Некоторые менее жесткие меры были предприняты в сторону Сбербанка, Промсвязьбанка и банка "Россия".

25 февраля Центробанк сообщил: для банков, подвергнувшихся ограничениям SDN, сервисы Apple Pay и Google Pay не будут работать даже в России. Таким финансовым организациям, как Альфа-банк, Московский кредитный банк, Газпромбанк, Россельхозбанк запрещено привлекать американские инвестиции. Британские банки также ввели свои ограничения: депозиты от граждан России не могут превышать 50 тысяч фунтов.

ВТБ

ВТБ на территории России продолжает обслуживание клиентов в штатном режиме без санкционных ограничений: доступны операции по всем картам банка на территории России, переводы внутри страны, снятие наличных в офисах и банкоматах, обмен валюты. За рубежом теперь использование карт Visa и Mastercard стало невозможным, оплата по карте ВТБ на зарубежных сайтах также приостановлена. Стоит отметить, что операции по карте "Мир" могут выполняться в штатном режиме. Что касается валютных переводов: они доступны на территории России, но ограничены за рубежом по приложению "ВТБ Онлайн" и в отделениях банка. Все вклады и накопительные счета доступны без ограничений.

Президент-председатель правления ПАО Банк ВТБ Андрей Костин призывает не паниковать в сложившейся ситуации.

Вас я прошу сегодня только об одном: ориентируйтесь исключительно на проверенную официальную информацию. Пусть источником информации для принятия решения в эти дни станет только официальный сайт ВТБ, официальные площадки банка в социальных сетях, наша "горячая линия" и сотрудники банка. Андрей Костин.

Клиенты могут обратиться по телефону контакт-центра ВТБ по номеру 1000 или 8-800-100-24-24.

Совкомбанк

Ситуация с возможным введением санкций против крупнейших российских финансовых институтов разрабатывалась нами заранее, и в этом процессе мы были в тесном взаимодействии с Банком России и Министерством финансов Российской Федерации. официальный сайт "Совкомбанка".

По сообщению пресс-службы финансовой организации, все счета клиентов активны. Валютные переводы недоступны только за рубежом по приложению "Халва - Совкомбанк" и в отделениях банка. Переводы денежных средств через системы Western Union и "Золотая Корона" также проводиться не будут.

Оплата по карте Visa и Mastercard за границей и оплата по карте Совкомбанка на зарубежных сайтах недоступна.

Обмен валюты полностью недоступен как в офисах Банка, так и через мобильное приложение, прекращается открытие и пополнение валютных вкладов в сети и мобильном приложении, ранее открытые вклады также попадают под данное ограничений. При этом обслуживание текущих валютных счетов и вкладов продолжается без каких-либо изменений. Клиенты могут проводить операции только с ценными бумагами российских эмитентов, покупка иностранных ценных бумаг недоступна

Новикомбанк

На данный момент банк работает в штатном режиме: все операции по счетам проводятся без сбоев, в таком же режиме работает дистанционный сервис. Все средства клиентов в любой валюте доступны в полном объеме. За рубежом лучше использовать наличные средства.

Введение санкций не отразится на деятельности банка. Мы гарантируем защиту средств наших клиентов и их интересов. Политически ангажированные санкции не стали для нас неожиданностью. официальное сообщение на сайте "Новикомбанка".

Финансовая Корпорация "Открытие"

Группа "Открытие" обладает достаточным запасом капитала, валюты, наличных, ликвидности и технических ресурсов, чтобы обеспечить бесперебойную работу всех сервисов — включая приложение и интернет-банк. официальный сайт "Открытия".

Ограничения затронули все операции за рубежом, там лучше иметь заранее подготовленные наличные средства. Оплата на зарубежных сайтах с помощью карт Visa и Mastercard также недоступна. Переводы за рубеж ограничены.

Все карты банка, в том числе Visa и Mastercard продолжают работать на территории России. Все вклады и счета (в т.ч. накопительные ) остаются в доступе для различных операций, также как и валютные. Обмен валюты доступен как в приложении, так и в банкоматах и в офисах банка "Открытие", при снятии крупных сумм в рублях и валюты, лучше заказать заранее по телефону 8-800-444-44-00, так как в банкомате может не оказаться нужной суммы.

Сбер

Пакет санкций SDN не затронул банк. США добавила Сбер в список CAPTA, тем самым ограничив операции только с корреспондентскими счетами. Все остальные операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте, переводы, использование пластиковых карт, в том числе Visa и Mastercard, обмена валюты остались без ограничений.

Промсвязьбанк (ПСБ)

После введения санкций ограничены операции в иностранной валюте и обслуживание счетов с иностранной валютой, карты банка не работают за рубежом, но на территории России все функционирует стабильно. На клиентов, использующих карту "Мир", действие санкций не распространяется.

В ПСБ отметили, что готовы к стабильной работе в неспокойное время: "Введение санкций в отношении ПСБ было ожидаемым. Необходимые мероприятия заранее подготовлены и проведены банком в рабочем порядке. Санкции не оказывают существенного влияния на деятельность ПСБ".

Общие рекомендации от банков на сегодняшний день:

— использовать пластиковые карты, т.к. работа сервисов Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay может быть ограничена;

— отдать предпочтение банковским картам "МИР", вместо Visa и Mastercard;

— снять некоторую часть наличными средствами;

— не паниковать — все банки работают в штатном режиме и создают благоприятные условия для клиентов и их денежных средств.

Текст: Арина Савельева для Piter.tv

Фото: Piter.tv