Эксперты подсчитали, сколько денег на еду тратят в Петербурге

Результаты опроса показали, изменились ли расходы на питание у тех, кто работает удаленно.

Служба исследований hh.ru поделилась с Piter.tv результатами опроса среди жителей Петербурга, которые показали, как изменились расходы на питание у "удаленщиков".

Так, 49% петербуржцев ежемесячно тратят на еду лично для себя до 10 000 рублей, еще 33% – до 20 000 рублей, 4% – свыше 30 000, остальные затруднились ответить. В то же время "54% удаленщиков" отмечают, что их расходы на питание сократились по сравнению с периодом работы из офиса. Только у 8% расходы выросли.

В то же время 28% стали тратить время на обед больше дома, чем в офисе, а каждый третий – меньше. Кстати, лишь 33% опрошенных "удаленщиков" скучают по совместным обедам с коллегами.

У большей части рацион стал разнообразнее и лучше.

Ранее мы писали, что Петербург попал в тройку городов, куда россияне хотят переехать для удаленной работы.

Фото: Pitxabay