Петербург попал в тройку городов, куда россияне хотят переехать для удаленной работы

Также в топе-3 оказались Сочи и Калининград.

Северная столица заняла второе место среди регионов России, куда жители страны хотят переехать для удаленной работы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на результаты опроса сервиса доставки "Сбермаркет" и исследовательского агентства ResearchMe.

Работать на удаленке из другого региона хотели бы около 20% респондентов. Кроме Петербурга в топ-3 желаемых городов для удаленной работы попали Калининград и Сочи. При этом 86% москвичей и 81% петербуржцев довольны своей жизнью и не хотят менять место жительства даже ради другой работы.

Большинство опрошенных назвали 50-70 тысяч рублей комфортной зарплатой для удаленной работы. Такого мнения придерживаются и петербуржцы.

Больше всего удаленщиков в Воронеже, Екатеринбурге, Сочи и Нижнем Новгороде. Меньше всего – в Перми, Казани, Владивостоке и Самаре.

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