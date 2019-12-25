Эксперты пересчитали денежную подушку Москвы

На начало июля накопления Москвы составили 940 миллиардов рублей.

Москва полностью исчерпает собственные денежные резервы до конца года. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на данные международного рейтингового агентства Standard & Poor"s.

Отмечается, что на начало июля текущего года накопления российской столицы составили 940 миллиардов рублей. Эксперты уверены, что в течение примерно четырех месяцев город потратит половину этих средств: они уйдут на поддержание повышенного уровня расходов после использования рыночных заимствований.

По мнению аналитиков, экономическая подушка безопасности Москвы останется только в виде средств бюджетных учреждений, однако город имеет право обратиться к денежной подушке ее государственных унитарных предприятий и учреждений.

Ранее мы сообщали, что Министерство экономического развития Российской Федерации предлагает в 2022-2024 годах на 1,8 трлн рублей увеличить государственные расходы.

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