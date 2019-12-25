Эксперты пересчитали денежную подушку Москвы

Москва полностью исчерпает собственные денежные резервы до конца года. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на данные международного рейтингового агентства Standard & Poor"s.
Отмечается, что на начало июля текущего года накопления российской столицы составили 940 миллиардов рублей. Эксперты уверены, что в течение примерно четырех месяцев город потратит половину этих средств: они уйдут на поддержание повышенного уровня расходов после использования рыночных заимствований.
По мнению аналитиков, экономическая подушка безопасности Москвы останется только в виде средств бюджетных учреждений, однако город имеет право обратиться к денежной подушке ее государственных унитарных предприятий и учреждений.
Ранее мы сообщали, что Министерство экономического развития Российской Федерации предлагает в 2022-2024 годах на 1,8 трлн рублей увеличить государственные расходы.
Фото: pixabay.com
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