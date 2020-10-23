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Эксперты оценили весенний воздух в Петербурге
Сегодня, 12:33
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kraratau27

Эксперты оценили весенний воздух в Петербурге

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Цель выездов экологов - выявить наличие в воздухе вредных веществ.

Экологи измерили уровень загрязненности воздуха в нескольких районах Петербурга. В течение апреля эксперты 59 раз совершали рейды для измерения показателей. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург" 8 мая.

Более 140 часов специалисты работали в мобильных лабораториях, а затем проводили мониторинг в разных точках города. Основной целью выездов стало выявление в воздухе загрязняющих веществ. Например, сотрудники службы искали в воздухе высокую концентрацию оксида углерода, оксида азота, диоксида серы и других.

Исследования показали, что уровень вредных веществ в воздухе не превышает норму.

Напомним, что ранее в реке Волковке собрали 2 тонны нефтепродуктов. За прошедшую неделю специалисты ГУП "Экострой" вывезли 6,5 кг ртутьсодержащих, 8 кг щих и 690 кг химических отходов.

Фото: pixabay

Теги: воздух, экология в спб
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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