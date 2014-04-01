Эксперты оценили вероятность губернаторских отставок

Причина отставок, подчёркивают эксперты, длительное нахождение данных руководителей у власти.

Эксперты компании "Минченко консалтинг" оценили вероятность губернаторских отставок. Они считают, что наибольшая вероятность досрочной отставки у глав Ульяновской области и Тувы, которые занимают свои посты 16 и 14 лет соответственно. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Вероятно, в ближайшее время свои посты покинут Шолбан Кара-оол из Тувы, Сергей Морозов их Ульяновской области, Вячеслав Битаров из Северной Осетии.

Причина отставок, подчёркивают эксперты, длительное нахождение данных руководителей у власти.

Ранее Беглов призвал петербуржцев делать прививки от коронавируса.

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