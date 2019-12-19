FATF предоставили России советы по улучшению законодательства.

Эксперты оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России. Об этом сообщили в "РИА Новостях" со ссылкой на FATF. Организация рекомендовала РФ расширить перечень активов, которые можно конфисковывать. Это касается средств, которые подозреваются в нелегальном получении.

Также России предлагают расширить категории лиц, чьи доходы можно изымать. Ранее в Конституционном суде РФ заявили, что данная мера действует не только на чиновников-коррупционеров. Деньги изымаются также у их родственников, друзей и знакомых фигурантов расследования. Чтобы средства не забрали, ответчикам следует подтвердить факт законности получения доходов.

Ранее Piter.tv писал о том, что власти США заберут доходы от книги Сноудена.

Видео: YouTube/Science