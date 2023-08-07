Российские чиновники пересядут на отечественные автомобили

Важное решение по поддержке отечественных производителей автомобилей было принято на Петербургском международном экономическом форуме. Чиновники пересядут на отечественные авто.

Глава государства Владимир Путин заявил о настойчивости различных ведомств и министерств закупать зарубежные автомобили и решительно поддержал отечественных производителей. Об этом пишет "Петербургский дневник".

По словам заместителя председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павла Иткина, первый выпущенный в Петербурге автомобиль Lada X-cross 5 сошел с конвейера именно в последний день ПМЭФ-2023. И этот автомобиль был сразу приобретен для нужд петербургского отделения партии ЛДПР главой Леонидом Слуцким.

Автоэксперт Игорь Моржаретто, являющийся партнером аналитического агентства "Автостат", отметил, что окончательное решение о том, какой автомобиль можно назвать "российским", принимает правительство РФ и Министерство промышленности и торговли. Важным критерием при таком решении является уровень локализации производства и права собственности на технологии.

Автоэксперт Денис Гаврилов подчеркнул, что модели AURUS остаются наиболее перспективным отечественным автомобилем для чиновников высокого класса. За исключением Lada, AURUS имеет самый высокий уровень локализации производства, составляющий порядка 65-70 процентов.

Таким образом, российские производители автомобилей получают значительную поддержку со стороны государства.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" расширяет присутствие в Санкт-Петербурге открытием техцентра Lada.

Фото: Piter.TV