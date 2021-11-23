"АвтоВАЗ" расширяет присутствие в Санкт-Петербурге открытием техцентра Lada

"АвтоВАЗ" расширяет свои возможности в Северной столице. В городе откроется собственного техцентра на базе завода "Лада Санкт-Петербург".

Тольяттинский автопроизводитель "АвтоВАЗ" сделал важное объявление о расширении своей деятельности на территории Северной столицы. Об этом сообщили на совещании регионального отделения Союза машиностроителей России 1 августа.

Президент компании, Максим Соколов, представил планы по открытию технического центра на базе завода "Лада Санкт-Петербург". Новый филиал начнет свою работу уже в сентябре текущего года.

Открытие технического центра представляет собой важный шаг для "АвтоВАЗа", который укрепит присутствие компании на рынке автомобилестроения и обслуживания автомобилей в Северной столице. Новый центр будет обеспечивать не только сервисное обслуживание автомобилей марки Lada, но и предоставлять техническую поддержку и помощь клиентам.

Кроме того, "АвтоВАЗ" продемонстрировал свою социальную ответственность, заявив о передаче вузам невостребованных запчастей для японских машин на общую сумму 15 млн рублей.

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Фото: Piter.TV