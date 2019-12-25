Эксперты: "Пока что рано прогнозировать вторую волну коронавируса"

Также рано говорить и об окончании эпидемии.

Российские и международные эпидемиологи и практикующие врачи в рамках круглого стола "АиФ-Петербург" рассказали о том, стоит ли ждать вторую волну эпидемии COVID-19, о существующих лекарствах и разрабатываемой вакцине.

Эксперты заявили, что говорить об окончании эпидемии пока рано, но преждевременно и прогнозировать начало второй волны.

Будет ли это тлеющая сезонная инфекция, обостряющаяся по осени, или в будущем нас ждет вторая волна, идентичная первой, — покажет время. Жан-Франсуа Росси, профессор гематологии, врач-иммунолог, профессор Университета Монпелье и Института рака св. Екатерины (Франция)

Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что вирулентность коронавируса снижается, но заболевание может вернуться в ноябре-декабре. Однако, выраженность уже ожидается не такой высокой.

И врачи, и население с нетерпением ждут появления вакцины. Главный эпидемиолог России Николай Брико объяснил, что, несмотря на то, что популяционный иммунитет в России уже достиг 30%, даже этих показателей недостаточно для формирования популяционного иммунитета, при котором инфекция перестает распространяться. Для этого нужно, чтобы коронавирусом переболели 95% населения. Однако, все ждут вакцину, чтобы как можно скорее остановить распространение коронавируса.

В ряду препаратов, применяемых при лечении COVID-19, встречаются противовирусные средства (фавипиравир, гидроксихлорохин, полиоксидоний, мефлохин и другие), антибиотики (азитромицин), кортикостероиды (дексаметазон), антикоагулянты и другие.

В Минобороны заявили о готовности первой российской вакцины от коронавируса.

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