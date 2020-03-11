Определены основные категории, на которых повлияло падение курса рубля.

Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля. В условиях ослабления национальной валюты цена вырастет на несколько категорий товаров. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на нескольких специалистов по отраслям.

Речь идет о детских вещах, одежде и обуви, электронике и бытовой технике, фармацевтике. Импортные медикаменты могут вырасти в цене до 30% по целому ряду позиций. Стоимость на гаджеты увеличится в среднем в пределах 20%, а на 25% - на бытовые товары. В автомобилестроении цена на продукт вырастет не более чем на 5%. Отдельные бренды могут поднять цены до 10%. При этом рост цен коснется также отечественных брендов, таких как "Лада".

На текстиль, обувь и одежду цена увеличится примерно на треть, так как поставки сильно зависимы от Китая. На столько же увеличится стоимость детских товаров.

Ранее названы последствия падения курса рубля для россиян.

Видео: YouTube/Science