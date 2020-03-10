Россиянам стоит ждать роста цен на зарубежные товары.

Названы последствия падения курса рубля для россиян. Об этом рассказал Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков журналистам из "Вечерней Москвы".

По мнению эксперта, стоимость нефти резко пошла вниз из-за отмены сделки по ОПЕК+. Эта ситуация сказалась на обвал нефтяных котировок в мире. После этого падение сказалось на курсе национальной валюты в РФ. Основными для рубля считаются торги на московской бирже. Именно там проводятся основные сделки, на которые ориентируется Центробанк. Следующие торги откроются в понедельник в 10 часов утра. Сейчас границы доллара установлены в значениях до 76,4, а евро - до 87,3.

Падение рубля скажется на росте цен для местного населения. Это также отразится на заграничных поездках. Сейчас наиболее привлекательные направления закрыты на въезд из-за коронавируса. Вырастет стоимость иностранных товаров, включая транспорт, технику и гаджеты.

Ранее в России объяснили развал сделки с ОПЕК.

Видео: YouTube/Science