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Эксперты назвали самый дорогой район Петербурга
Сегодня, 21:38
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IRINA_CHALKINA
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Эксперты назвали самый дорогой район Петербурга

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Самое дорогое жилье в городе продается на Петроградской стороне.

Эксперты назвали самый дорогой район Петербурга. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

По данным исследования, самое дорогое жилье в городе продается на Петроградской стороне. Так, приобрести квартиру в этом районе в среднем можно за 12, 5 миллиона рублей.

Отметим, что недвижимость в центре Петербурга ненамного дешеле. По расчетам, квадратный метр можно приобрести за 153 937 рубля. Однако, некоторые собственники готовы пойти на встречу покупателю и снизить цену до 111 тысяч.

Далее по списку идет Василеостровский район. Там можно купить хорошую квартиру на одной из линий острова за 9 миллионов рублей.

Самый недорогой по недвжимости район - Колпино. Средняя цена квартиры составила 4 миллиона рублей. 

Ранее мы сообщали о том, что в  2019 году многодетным семьям в два раза увеличат социальные выплаты

Фото:Pixabay

Теги: жилье петербург , покупка жилья
Категории: Лента новостей Новости СПб Общество

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