Самое дорогое жилье в городе продается на Петроградской стороне.

Эксперты назвали самый дорогой район Петербурга. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

По данным исследования, самое дорогое жилье в городе продается на Петроградской стороне. Так, приобрести квартиру в этом районе в среднем можно за 12, 5 миллиона рублей.

Отметим, что недвижимость в центре Петербурга ненамного дешеле. По расчетам, квадратный метр можно приобрести за 153 937 рубля. Однако, некоторые собственники готовы пойти на встречу покупателю и снизить цену до 111 тысяч.

Далее по списку идет Василеостровский район. Там можно купить хорошую квартиру на одной из линий острова за 9 миллионов рублей.

Самый недорогой по недвжимости район - Колпино. Средняя цена квартиры составила 4 миллиона рублей.

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